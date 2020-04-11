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Коронавирус в Киеве: опасное заболевание обнаружили еще у 3 детей

Коронавирус в Киеве: опасное заболевание обнаружили еще у 3 детей

В Киеве снова увеличилось количество инфицированных коронавирусом. По данным мэра столицы Виталия Кличко, за минувшие сутки, 10 апреля, COVID-19 подтвердили у 48 человек. Один инфицированный пациент скончался.

В числе тех, чьи пробы на COVID-19 были положительными, оказались три девочки в возрасте от 3 до 15 лет и 12-летний мальчик.

Кроме того, заболели 5 медиков.

Госпитализировать 10 апреля пришлось 24 пациента. Остальные лечатся дома под контролем медиков.

Таким образом, в столице насчитывается уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, для недопущения распространения инфекции на выходные в столице решили увеличить количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, а также в общественных местах.

Тем не менее в полиции назвали незаконными требования не выходить из дома, к которым прибегли некоторые органы местного самоуправления. В МВД разъяснили, что для этого в стране должен быть введен режим чрезвычайного положения.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

# Украина
По материалам: fakty.ua

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