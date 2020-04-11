Кремль заверил в выгоде сокращения нефтедобычи для России

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все только выиграли от заключения новой сделки в рамках ОПЕК+. Согласие Москвы на рекордное сокращение нефтедобычи, по его словам, не было поражением.

Журналисты напомнили, что России пришлось сократить добычу "чуть ли не в десять раз больших объемах", чем планировалось в марте. Они поинтересовались, как следует расценивать такие итоги переговоров.

"Здесь нет проигравших. Здесь есть, безусловно, только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны-потребители нефти, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос в случае, если бы эта сделка была сорвана", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Глава пресс-службы президента подчеркнул, что Владимир Путин "очень положительно оценивает согласованный документ", который подписали 22 из 23 стран, участвовавших в переговорах. Позже и Мексика тоже присоединилась к сделке.

Как сообщал Ruposters, России придется снизить нефтедобычу больше всех в мире.