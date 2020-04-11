Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ксения Собчак и Константин Богомолов поговорили о гостевом браке, настоящих подругах и выборах президента

Ксения Собчак и Константин Богомолов поговорили о гостевом браке, настоящих подругах и выборах президента

Ксения Собчак и Константин Богомолов поговорили о гостевом браке, настоящих подругах и выборах президента

Вопреки самоизоляции люди находят пути для общения друг с другом. Так, Ксения Собчак и Константин Богомолов используют свои, уже становящиеся постоянными, эфиры в инстаграме для встречь с друзьями. Минувшим вечером они пообщались в сети с Александром Чистяковым и Натальей Ионовой — семья на семью, как сказала Ксения.

Когда певица вышла в эфир, телеведущая удивилась ее внешности — яркой для домашнего эфира — и допустила, что над образом Чистяковой-Ионовой поработал визажист.

Какой визажист?! Я все делаю сама. Кажется, мне уже пора переквалифицироваться и работать — по Рублевке ездить. У меня есть пройденный тест на коронавирус, так что могу обслуживать клиентов,— ответила ей Глюк'OZA.


Ксения Собчак и Константин Богомолов, Александр Чистяков и Наталья Ионова

Вместе с приглашенными в эфир друзьями Богомолов и Собчак устроили игровую проверку для выяснения, кто лучше знает свою вторую половину. Таким образом зрители эфира узнали число настоявших подруг Собчак (их только две) и то, что Александр Чистяков проголосовал бы на выборах президента России за Наташу, если бы баллотировались на пост главы государства лишь она и Ксения.

Константин в прямом эфире тоже был очень откровенен, рассказав об утре своей жены и ее настроении в начале дня.


Константин Богомолов и Ксения Собчак

Настроение — ненависть к миру. Я просыпаюсь раньше, встаю очень рано и очень тихо. Если скрипну, то все — это конец. Выскальзываю из комнаты. Дальше сижу за компьютером, что-то пишу. И периодически смотрю в вотсап — в сети Ксения или нет. Но есть нюанс. Она может появиться в 10:20 в сети, но это не значит, что она проснулась. Могла заглянуть в телефон и отложить его. А когда она стабильно в сети, то можно заходить к ней в комнату,— рассказал Богомолов.


Обсудили супруги и слова-паразиты, употребление которых раздражает. Оказывается, Ксению всегда раздражало одно ласковое обращение, но теперь она и сама его стала использовать.Мася! Это какой-то "Дом 2"  —сказала Собчак, бывшая ведущая упомянутого телешоу.


Игра на знание своего партнера закончилась победой Богомолова и Собчак — они показали лучший результат, хотя со дня их свадьбы прошло всего-то полгода.  Чем меньше вместе живешь, тем лучше друг друга знаешь. Это результат гостевого брака,— сказала Собчак.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Саша Артемова и Евгений Кузин купили квартиру бизнес-класса
Саша Артемова и Евгений Кузин купили квартиру бизнес-класса
Пригожин призвал прекратить "травлю" Лещенко из-за коронавируса
Пригожин призвал прекратить "травлю" Лещенко из-за коронавируса
Умер актер из фильма «Человеческая многоножка»
Умер актер из фильма «Человеческая многоножка»
СМИ раскрыли, во сколько родственникам обходится лечение впавшей в кому Бабкиной
СМИ раскрыли, во сколько родственникам обходится лечение впавшей в
Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу
Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу
Ксения Собчак и Константин Богомолов поговорили о гостевом браке, настоящих подругах и выборах президента
Ксения Собчак и Константин Богомолов поговорили о гостевом браке,
Ряд губернаторов после пандемии потеряют свои посты, считают эксперты
Ряд губернаторов после пандемии потеряют свои посты, считают эксперты
Участники ОПЕК+ согласовали новую сделку по нефти
Участники ОПЕК+ согласовали новую сделку по нефти
Минск отказался покупать тест-системы на коронавирус в России
Минск отказался покупать тест-системы на коронавирус в России
США выразили готовность помочь Италии в борьбе с COVID-19
США выразили готовность помочь Италии в борьбе с COVID-19
Сегодня Лазарева суббота: как правильно встретить праздник дома
Сегодня Лазарева суббота: как правильно встретить праздник дома
Вера Брежнева: «У нас страсть, Костя хочет быть со мной 24 часа в сутки»
Вера Брежнева: «У нас страсть, Костя хочет быть со мной 24 часа в

Топ на сегодня

Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях Донбасса
Мы кинули своих граждан — Усик призвал украинцев подумать о людях
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям
Обозначены сроки возвращения Бориса Джонсона к своим обязанностям
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной

Еще по теме

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Богомолов захотел снять Собчак в кино
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились
Собчак и Богомолов официально стали мужем и женой