Кто убил Лору Палмер? Сериалу "Твин Пикс" — 30 лет

Влада Некрасова

"Твин Пикс" — история смерти Мэрилин Монро?

У "Твин Пикс", самого страшного сериала по версии журнала Rolling Stones, — юбилей. Тридцать лет назад в премьерном двухчасовом пилотном эпизоде прозвучал вопрос, известный даже тем, кто не смотрел это телешоу: "Кто убил Лору Палмер?" Почему все до сих пор вспоминают вымышленный город, боятся Красную комнату и пытаются приготовить вишневый пирог — в материале РИА Новости.

Режиссеры сериала Дэвид Линч и Марк Фрост познакомились во время работы над экранизацией биографии Мэрилин Монро, написанной Энтони Саммерсом. Они хотели показать, что ее убили и организовал это президент США Джон Кеннеди. Хотя кинематографисты все немного завуалировали, студия так и не решилась снимать столь провокационную картину. Но режиссеры все-таки реализовали эту идею — в "Твин Пикс".

Так, в истории Лоры Палмер — светловолосой старшеклассницы, которую убивают по дороге домой, — прослеживается связь с загадочной гибелью голливудской звезды.

Как в сериале оказалось две Лоры Палмер?

Актрису Шерил Ли пригласили для бессловесной роли Лоры Палмер. Но потом придумали еще одну небольшую сцену — пикник героини с лучшей подругой Донной.

Дэвиду Линчу понравилось, как играла Ли, и он дал ей еще одну полноценную роль — Мэдди Фергюсон, двоюродной темноволосой сестры погибшей.

Мог ли Твин Пикс располагаться на равнине?

Твин Пикс — вымышленный город на границе с Канадой в штате Вашингтон. Название переводится на русский как "Двойной пик", но сначала создатели сериала хотели, чтобы съемки проходили в Северной Дакоте среди равнин — вдали от цивилизации.

Позже шоураннеры передумали, поняв, что лес создаст более мрачную и таинственную атмосферу.

Кто помешал Дейлу и Одри?

Наверное, главная любовная линия сериала — отношения агента ФБР Дейла Купера (Кайл Маклахлен) и дочери богатого бизнесмена Одри Хорн (Шерилин Фенн). Роман прервался очень внезапно, что удивило зрителей.

Марк Фрост в интервью намекнул на причину разрыва: на съемочной площадке произошел скандал. Реальная девушка Маклахлена, актриса Лара Флинн Бойл (игравшая Донну Хейворд), ревновала и была против откровенных сцен с другой.

Кто такой Боб?

Один из самых жутких персонажей в сериале, безусловно, — призрак из Черного Вигвама (царство зла), пожиратель душ Боб. Его изобразил Фрэнк Силва — непрофессиональный актер, который работал на шоу декоратором.

Однажды Дэвид Линч заметил, как Силва передвигает мебель по спальне Лоры Палмер, и попросил его опуститься у кровати. Этот эпизод сняли, но не знали, что с ним делать.

Спустя некоторое время режиссер обнаружил, что декоратор случайно отразился в зеркале в сцене с мучительными видениями Сары Палмер. Так и появился один из величайших телезлодеев в истории.

Почему все боятся Красную комнату?

Загадочное помещение с красными шторами, кожаными креслами, статуей Венеры и полом с психоделическим орнаментом многих приводит в ужас и заставляет задаться вопросом, в чем его смысл.

Есть несколько версий: это один из Вигвамов (Белый или Черный), "комната ожидания" с демоническим карликом или аномальное пространство, связывающее потусторонний мир и Твин Пикс (не зря же агент Купер встречает там погибшую Лору Палмер).

Однако Дэвид Линч признавался, что сам не знает значения этой комнаты. Для него она в первую очередь яркий визуальный образ, в котором пересекается фантазия и реальность.

В чем секрет вишневого пирога из Double R Diner?

В сериале есть еще одно знаковое место — закусочная Double R Diner (настоящее название Twede’s Cafe, работает до сих пор), принадлежащая Норме Дженнингс (Пегги Липтон).

Сюда приходили перекусить многие жители Твин Пикс, в том числе и агент Дейл Купер.

© Lynch/Frost Productions (1990 - 1991)

Агент Дейл Купер в закусочной Double R Diner

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Агент Дейл Купер в закусочной Double R Diner

© Lynch/Frost Productions (1990 - 1991)© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)

Кадр из сериала "Твин Пикс"

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Кадр из сериала "Твин Пикс"

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)

Сцена из сериала "Твин Пикс" в закусочной

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Сцена из сериала "Твин Пикс" в закусочной

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)1 из 3

Агент Дейл Купер в закусочной Double R Diner

© Lynch/Frost Productions (1990 - 1991)2 из 3

Кадр из сериала "Твин Пикс"

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)3 из 3

Сцена из сериала "Твин Пикс" в закусочной

© Lynch/Frost Productions/Twin Peaks Productions (1990-...)

Он обычно заказывает вишневый пирог и кофе. В итоге блюдо стало легендарным. Приготовить его может любой: главный секрет пирога в том, что печь его нужно из перезрелых ягод и песочного теста.

Зачем Дэвид Духовны надел парик?

В "Твин Пикс" актер играет агента ФБР по борьбе с наркотиками Дэнниса Брайсона. Правда, он еще и трансвестит по имени Дэниз. Поэтому в сериале часто появляется в женском парике, макияже и платье.

Несмотря на неоднозначный образ, этот персонаж получился очень смешным. Агент Брайсон в исполнении Духовны разбавляет чересчур депрессивную атмосферу.

Почему Стивену Спилбергу не дали снимать второй сезон?

В первом сезоне Дэвид Линч снимал всего несколько серий, над остальными работали другие режиссеры. Планировалось, что первый эпизод второго сезона сделает Стивен Спилберг.

Создатель "Челюстей" был готов работать. На встрече с продюсером Харли Пейтоном и Марком Фростом он заявил, что премьера должна быть "как можно более странной", но Линчу этого было недостаточно. В итоге он сам взялся за дело, а Спилбергу предложил взять более позднюю серию, однако этого так и не произошло.

Почему между вторым и третим сезонами "Твин Пикс" такой перерыв?

Имя убийцы не называли до середины второго сезона. Зрители ждали бы еще дольше (Линч вообще не хотел раскрывать тайну), но в компании ABC потребовали прояснить главную интригу.

Дэвид Линч возмутился, заявил, что теперь шоу можно "закопать", но пойти против студии не мог. После того как все узнали, "кто убил Лору Палмер", интерес к сериалу действительно быстро пропал, рейтинги обвалились. В итоге второй сезон завершился в июне 1991-го 30-й серией.

Хотя многие поклонники и зрители просили продолжение, Дэвид Линч упорно отказывался, считая проект "мертвым". Видимо, передумал: в 2017-м вышел третий сезон из 18 серий. Не все актеры вернулись к своим ролям, но Кайл Маклахлен, он же агент Купер, снялся в сиквеле.