Лунный день сегодня 11 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь поможет сделать каждый день удачным и успешным. Луна начала убывать, и советы астрологов пригодятся всем, кто планирует на сегодня победы и открытия.

Наступающий день обогатит нашу жизнь счастливыми переменами, поскольку Луна будет пребывать в Знаке Стрельца, отвечающем за активность, оптимизм и умение философски относиться к трудностям. В целом день будет легким. Многие обнаружат у себя новые интересы. Хорошим решением будет эти интересы удовлетворить и включить в обязательную составляющую жизни. А вот глобальные цели пока лучше не ставить, поскольку сегодня гораздо проще добиться успеха в самых разных, но простых вопросах.

Фаза Луны: 18 лунный день. Сегодня убывающая Луна в Стрельце призывает к сдержанности, чтобы сдержать взрывоопасные тенденции. Соблюдать меру будет нелегко, с развитием событий будет возрастать и напряжение. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не подпитывать его: не подогревайте амбиции, не конфликтуйте, держите себя в руках.

Магнитные бури: магнитосфера Земли относительно спокойна, возможны колебания магнитного поля без угрозы магнитного шторма.

Благоприятные дела 11 апреля:

созидательная деятельность;размышления о жизни, работа над собой;позитивное восприятие происходящего;исправление кармических ошибок;творческие занятия.

Опасности и риски 11 апреля:

Лунный календарь домашних дел

подключение к потоку негативных новостей;просрочки по выплатам, счетам и кредитам;злоупотребление вредными привычками (особенно интернет-зависимостью);утомительные дела.

Убывающая Луна и Стрелец — плохие помощники в домашних делах, но зато можно заняться разбором гардероба: перестирать, перегладить вещи, а также отсортировать что-то старое, свое отслужившее. В остальном свободное время лучше потратить с пользой для себя: заняться хобби, позвонить друзьям, посмотреть интересный фильм или попробовать новые медитативные практики. Кстати, последнее рекомендовано ВОЗ для поддержания духа в условиях самоизоляции.

Работа и деньги в субботу

Тем, кто работают удаленно, астрологи советуют сконцентрироваться на текущих рабочих моментах: сегодня все будет получаться само собой. От нас потребуется лишь присутствие и присмотр.

В финансовой сфере пока сохраняется напряжение, особенно с безналичными покупками, кредитами и просроченными задолженностями. Но вскоре ряд ограничений, связанных с лунной активностью, снимется, и многие смогут сбросить с себя часть материальной ответственности.

Внешний вид сегодня

В субботу в приоритете нежные оттенки фиолетового: они сбалансируют энергетику и помогут избавиться от негативных мыслей. Не забываем о том, что Стрелец — новатор и очень часто подталкивает на различные эксперименты. Сегодня астрологи дают зеленый свет любым переменам и новшествам в образе. Можно без зазрений совести проверить на прочность свое чувство стиля.

Любовь и отношения 11 апреля

В личной и семейной жизни сегодня будет больше легкости, нежности, искренности и непосредственности. Общение с родными и любимыми поможет ненадолго оставить все проблемы и улучшить настроение. А вот наличие проблем в семье может привести к сильному переутомлению. Астрологи советуют поразмышлять над проблемами, вполне возможно, найдутся легкие пути их решения. А еще этот день принесет одиноким людям незабываемые интернет-знакомства.

Настроение и здоровье в 18 лунный день

Романтика, творчество, детская непосредственность, большие надежды, приятные мысли — все это для нас влияние Луны в Стрельце. И даже если все будет складываться не так, как планировалось, ничто не испортит настроения. На такой оптимистичной ноте полезно заняться творчеством или постановкой новых планов.

Состояние здоровья сегодня в норме. Мы будем полны сил, но временами возможны энергетические спады из-за убывающей Луны. Они будут ощущаться как слабость, упадок сил, раздражительность. При ухудшении самочувствия не пренебрегайте своим здоровьем.