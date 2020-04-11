Минск отказался покупать тест-системы на коронавирус в России

Лидия Мартынова

Белоруссии больше не нужны тест-системы на определение коронавируса из России, так как страна сама производит их в достаточном количестве. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Ранее Минск получил бесплатно от России 10 тыс. тестов, потом начались переговоры с двумя российскими компаниями о поставке еще 30 тыс. штук.

«Переговоры застопорились. Но нам сейчас эти тесты и не нужны: мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тысяч тестов мы получили из других стран», — заявил Макей.

Комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что РФ помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом, министр отметил, что «нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь». В этой связи он вновь подверг критике решение Москвы о закрытии границы с Белоруссией.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Белоруссии по состоянию на 10 апреля умерли 19 человек с коронавирусной инфекцией. По данным белорусского Минздрава, 72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. При этом в министерстве заявили, что «увеличение числа заболевших Covid-19 поступательное и контролируемое».