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Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга

Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга
Премьер-министр России Михаил Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга на одного, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В пункте 2 постановления ... "О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации" ... слова "11 заместителей министра" заменить на "10 заместителей министра", - говорится в документе.

Ранее "Единая Россия" исключила замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, из рядов ЕР за действия, несовместимые с этическими нормами партии, и призвала уволить его с занимаемой в правительстве должности.

# Политика
По материалам: ria.ru

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