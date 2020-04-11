Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга

Анастасия Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга на одного, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В пункте 2 постановления ... "О Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации" ... слова "11 заместителей министра" заменить на "10 заместителей министра", - говорится в документе.

Ранее "Единая Россия" исключила замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, из рядов ЕР за действия, несовместимые с этическими нормами партии, и призвала уволить его с занимаемой в правительстве должности.