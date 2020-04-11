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На экономику России потратят еще 1 трлн рублей?: события ночи 11 апреля

На экономику России потратят еще 1 трлн рублей?: события ночи 11 апреля

На поддержку экономики России, пострадавшей из-за ситуации с коронавирусом, планируется потратить порядка 1 трлн рублей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что власти страны только прорабатывают новый пакет мер поддержки, и окончательного решения пока не принято. Напомним, что на план поддержки экономики, который уже реализуется в России, правительство зарезервировало 1,4 трлн руб.

Новая сделка ОПЕК+ будет работать до 1 мая 2022 года, в ней принимают участие 23 страны. Об этом рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, отметив, что в течение первых двух месяцев, с мая по июнь, сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки. С начала июля добыча будет частично восстановлена и сокращение будет ограничено 8 млн баррелей в сутки. В 2021 году квота для стран-участниц будет ограничена 6 млн баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на два года, до 1 мая 2022 года.

Поэтапное введение пропускного режима начнется в Москве с понедельника, 13 апреля. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, отметив, что это вызовет сложности, но «других вариантов нет».

Общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 58 человек после того, как за сутки в больницах столицы умерли еще восемь человек. Как сообщает Оперативный штаб города, им было от 39 до 84 лет.

В Московской области уже более 1 тыс. человек заболели новой коронавирусной инфекцией. Выявляется все больше больных пневмонией. В рамках мер, принимаемых для противодействия распространению коронавируса, власти Подмосковья решили почти полностью остановить стройку соцобъектов и домов. Также вводится и пропускной режим.

Самолет, который должен был забрать российских туристов из Турции, не вылетит из Антальи из-за объявленного турецкими властями комендантского часа.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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