На волосок от смерти. Почему Николай Трубач оставил шоу-бизнес?

Анастасия Иванова

Артист известен дуэтами с Борисом Моисеевым, Александром Маршалом и Игорем Сарухановым, хотя начинал карьеру с сольного творчества. На пике популярности Николай Трубач на несколько лет покинул сцену и с тех пор лишь изредка выступает на сборных концертах и радио.

Николай Трубач зарекомендовал себя не только как талантливый музыкант, но и как креативный автор. Именно он написал текст хита «Голубая луна», который исполнил с Борисом Моисеевым. Помимо этой провокационной композиции в репертуаре Трубача выделялись треки «Женская любовь», «Пять минут», «Научись играть на гитаре», сочиненные им еще в армии.

11 апреля артисту исполняется 50. Сейчас главное в его жизни — семья, а творчество плавно отошло на второй план, став приятным дополнением. Когда-то все обстояло иначе: ради гастролей певец жертвовал здоровьем и сбегал из больницы с двусторонней пневмонией. Оказавшись на грани смерти, Николай Трубач многое переосмыслил. В день рождения музыканта рассказываем о главных испытаниях, перевернувших его судьбу.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАРЕНЬ

Николай Харьковец появился на свет в Николаевской области Украины. Семья сельского парня была небогатой, и, чтобы помочь родным, он работал в поле трактористом. За это юноше давали неплохую по тем временам зарплату в 80 рублей.

В школьные годы Николай начал играть в эстрадном оркестре, за что и получил прозвище «трубач», ставшее впоследствии его сценическим псевдонимом. Но до высот музыкального Олимпа было еще далеко: пока что артист подрабатывал на банкетах, свадьбах и похоронах, а в конце 80-х получил диплом дирижера. Затем юношу призвали в армию, но и там он не оставил творчество — попав в местный ансамбль, написал первые авторские песни «Научись играть на гитаре» и «Пять минут».

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Николай любил родное село, и пока была возможность, работал там простым учителем музыки. Периодически артист ездил в Москву, где сотрудничал с братьями Меладзе и записывал собственные композиции, а затем познакомился с Кимом Брейтбургом и Евгением Фридляндом, разглядевшими в нем талант. Карьера набирала обороты, так что вскоре автор и исполнитель решил покинуть малую родину. В столице он выпустил первые альбомы «История» и «22», куда вошла знаменитая «Голубая луна».

«Я написал ее буквально за один день. Как будто свыше снизошло вдохновение, — вспоминал музыкант. — Когда мы с Борисом Моисеевым исполнили эту музыкальную балладу в программе «Песня года», зал взорвался аплодисментами. Вот тогда стало понятно, что родился хит».

На провокационную композицию сняли клип, который постоянно крутили на телевидении. Следом вышла еще одна песня Моисеева и Трубача — «Щелкунчик», а в ролике на нее снялась группа «Премьер-министр». Сотрудничал Николай и с Игорем Сарухановым, создав вместе с ним трек «Лодочка», и с Александром Маршалом. На этом в истории успеха можно было бы поставить точку — артист неожиданно пропал с радаров.

Почему же Николай Трубач исчез из эфиров и со сцены? Он находился на пике популярности и мог создать еще не один хит, хоть самостоятельно, хоть в тандеме с другими артистами. Однако события, случившиеся в личной жизни, изрядно повлияли на творчество музыканта.

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА

После выхода песен «Женская любовь», «Пять минут», а особенно, «Голубой луны», Трубач стал звездой. Сотни поклонниц преследовали артиста и присылали ему любовные письма. Однако по условиям контракта с Фридляндом музыкант не имел права приоткрыть завесу тайны и рассказать слушателям, что его сердце давно занято. Для окружающих Николай оставался свободным, и только близкие знали, что он счастливо женат.

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Избранницу артист встретил в родном Николаеве на местной радиостанции. Елена Виршубская работала ведущей и диджеем и брала у музыканта интервью на заре его карьеры. Трубач сделал все, чтобы очаровать женщину, однако построить с ней отношения оказалось не так просто. В то время Елена еще была замужем за влиятельным украинским бизнесменом Геннадием Молдавским, так что «разборки» стали неизбежностью.

«Это была целая «Санта-Барбара», в стиле 90-х. Лучше об этом не вспоминать. Но мы, в конце концов, победили, никто нам голову не отбил бейсбольной битой. И, кстати сказать, сейчас мы в очень хороших отношениях», — отмечал Трубач.

От первого брака у Елены подрастала дочка, которая нуждалась в стабильной семейной обстановке, и женщина боялась, что Николай настроен несерьезно. Мнение оказалось ошибочным: будучи в Москве, музыкант тратил астрономические суммы на звонки возлюбленной, а, окончательно определившись с дальнейшим развитием карьеры, забрал ее и девочку с собой.

Пока поклонницы осаждали гостиницы, где останавливался в рамках гастролей артист, дома его ждала жена и две дочки, Саша и Вика. Супруга с пониманием относилась к тому, что брак приходилось держать в тайне: таковы были условия контракта. Подобных предписаний придерживались в свое время и участники группы «На-На», которых Бали Алибасов также представлял публике как одиноких парней.

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«В семье конфликтов не возникало, а с Фридляндом — да, — признавался Трубач. — Любому продюсеру желательно, чтобы между ним и артистом не было никакого посредника, прослойки. То есть, артист должен быть всецело подчинен тем задачам, которые ставит продюсер. А если появляется любимый человек, более близкий, чем друзья, чем тот же продюсер, тогда начинаются ревность и недопонимание. Естественно, каждый подумает: «Вот есть два любимых человека, и кого артист послушает первым?». Конечно, жену!».

Но не споры с продюсером заставили музыканта отказаться от гастролей, а тяжелая и опасная болезнь.

НА ГРАНИ СМЕРТИ

Концерты артиста были расписаны на месяцы вперед, а отказ от работы сулил большие убытки его продюсеру и коллегам. Из чувства долга Николай продолжал усердно трудиться и ездить на гастроли даже тогда, когда серьезно болел. Однажды такая самоотверженность едва не стоила ему жизни.

Загруженный график, холодные гостиницы без горячей воды, недолеченная простуда и хроническая усталость — все это вылилось в двустороннюю пневмонию. Спустя пять дней Трубачу стало чуть лучше и, не желая подводить единомышленников, он сбежал из больницы.

«Подлечился чуть-чуть и уехал на гастроли. А оттуда меня привезли уже в бессознательном состоянии. У меня были рецидивы: четыре подряд сильнейших пневмонии. Люди вообще-то не выживают в таких случаях, но я как-то выжил», — подчеркивал музыкант.

Поначалу артист не осознавал, что болезнь может закончиться для него летальным исходом, а потому соглашался на выступления. Но затем любая активность превратилась для него в испытание.

«Тогда без боли на меня нельзя было смотреть, — делился Трубач. — Я очень сильно похудел, весил всего 56 килограммов, это в два раза меньше моего обычного веса. Страшное зрелище. Чувствовал себя ужасно: не мог не то что работать, петь или играть на трубе, а даже помыться в душе был не в состоянии без посторонней помощи. Врачи делали все возможное, но долгое время лучше не становилось. Тогда медики заговорили об операции по удалению легкого, что, без сомнения, сделало бы меня творческим инвалидом, потому что я не знаю певцов с одним легким».

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В общей сложности музыкант пробыл в больнице восемь месяцев и уже откровенно устал бороться за здоровье. Его ангелом-хранителем стала супруга, не позволившая врачам сделать артисту опасную операцию.

«Своим спасением я в первую очередь обязан моей жене Лене. Она — главный борец и боец, не дала меня «зарезать». Врачи ее выгоняли из кабинетов, но она не сдавалась и в итоге оказалась права. Поэтому до последней капли крови я буду благодарен ей», — утверждал певец.

Музыкант смирился с тем, что отныне любая болезнь вызывает у него осложнения на легкие. В середине марта он заявил, что переболел коронавирусом еще два года назад. «Их на самом деле много разновидностей существует, — пояснил Николай в программе «Звезды сошлись» на НТВ. — При коронавирусной пневмонии кажется, что ты одновременно сломал все ребра. Боль страшная. У меня усохла нижняя часть легкого».

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Рецидивы болезни заставили артиста пересмотреть отношение к жизни. Он больше не гнался за деньгами и славой, а работал «дозированно», потому разорвал контракт с Фридляндом и исчез с эстрады на несколько лет в начале нулевых. В 2007-м Трубач напомнил о себе, выпустив пластинку «Я не жалею ни о чем…», а спустя пять лет — альбом «Были и будем». В 2017-м неожиданно для себя Николай попал в кино — по приглашению Аллы Суриковой сыграл в картине «Любовь и сакс» бандита. Кроме того, певец занялся написанием автобиографии и подготовкой юбилейной музыкальной программы.

«Если вдруг у меня появляется усталость, сразу беру отпуск. Очень внимательно отношусь к своему здоровью: не пью, не курю, занимаюсь спортом. Веду активный образ жизни, сочиняю много песен для разных артистов, снимаюсь в кино. И я очень рад, что за последние годы смог уделить достаточно внимания своей семье, детям, — заключил Трубач. — Думаю, что принял правильное решение — закончить сумасшедшую пляску в нашем шоу-бизнесе, которой болеют многие мои коллеги».

Фото: Legion-Media, архив «СтарХита», архив пресс-службы, Facebook.com, Vk.com, кадр из фильма «Любовь и сакс», кадр из программы «Звезды сошлись» на НТВ

