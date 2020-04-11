Назван самый оптимистичный прогноз о сроке окончания эпидемии COVID-19 в России

Вадим Карасев

Если Россия пойдет по оптимистичному варианту развития ситуации, связанной с распространением COVID-19, то эпидемия в стране может завершится уже к началу июня. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

, - акцентировал Малеев.

Данный прогноз сбудется только при совокупности всех факторов: развитие ситуации пойдет наилучшим образом, граждане сознательно ограничат свои контакты с другими людьми, не произойдут серьезные врачебные ошибки.

Окончательно о завершении эпидемии можно будет говорить только после разработки вакцины. Ориентировочные сроки ее появления относят на конец 2020 года. По мнению академика РАН, есть вероятность и более ранней разработки вакцины.

Лекарства, которое полностью излечивает от коронавируса, пока не существует. Но во всем мире ведутся разработки и испытания различных препаратов.

В основном требуется применение нескольких лекарств. Академик РАН отметил, что лечение чаще всего длится около 2 недель, но есть и тяжелые случаи, требующие более длительное время около 2 месяцев.

, - на оптимистичной ноте завершил Малеев.

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