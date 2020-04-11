Назван самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эпидемия коронавируса в России по самым оптимистичным прогнозам завершится только к началу июня. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев.

Он отметил, что судьба россиян находится в их руках. От того, как сограждане будут соблюдать самоизоляцию и выполнять остальные предписания властей, а врачи — выполнять свои обязанности, зависят реальные сроки прекращения вспышки заболевания.

Однако, по его словам, об окончательной победе можно будет говорить только после того, как появится вакцина от коронавируса и будет проведена всеобщая иммунизация. «Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — резюмировал он.