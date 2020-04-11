Названа категория граждан с правом ездить без спецпропуска

Вадим Карасев

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Поездки без цифрового пропуска в служебных целях в Москве и Подмосковье может совершать определенная категория граждан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

В список входят чиновники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи, адвокаты, нотариусы и их помощники, журналисты и частные охранники. Они должны иметь при себе удостоверения установленного государством образца.

Кроме того, пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.

Как сообщалось ранее, Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. По словам столичного градоначальника, начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

Цифровой пропуск представляет собой код из цифр и букв. Его необходимо получить для поездок на любом виде личного и общественного транспорта.