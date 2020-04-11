Названо лучшее пшено

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование пшена популярных марок. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В тестировании приняла участие продукция марок Fine Life, «О’Кей», Passim, «Маркет Перекресток» и Prosto. Требованиям безопасности отвечают все проверенные образцы. В пшене Prosto выявлено незначительное содержание кадмия, также там есть небольшое количество поврежденных и испорченных ядер (меньше максимально допустимых значений).

Нешелушеные ядра встречаются в образцах Fine Life и «Маркет Перекресток», но их также немного. По результатам экспертизы все образцы признаны безопасными и качественными и могут быть рекомендованы к покупке.

Ранее в апреле «Росконтроль» проводил исследование зеленого чая в пакетиках. По итогам исследования марки Ahmad tea, Fine life, Akbar, «Принцесса Ява», «Азерчай» признаны безопасными для здоровья.