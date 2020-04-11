Не впервой. Как в России побеждали эпидемии полиомиелита и холеры

Алексей Вольцев

Я тогда был лейтенантом войск ПВО страны и командовал стартовым взводом зенитных ракет. Мы жили в Херсоне, а дивизион мой стоял в селе Антоновка (сейчас это уже тоже Херсон), на потрясающей красоты стрелке Ингульца и Днепра. И вот — солдат спит, служба идет, как вдруг, ну прямо по Черномырдину: "Никогда такого не было и вот опять…"

Холера (спасибо, не чума) обрушилась, практически остановив жизнь, на огромную территорию: юг Украины, Астраханская область, и покатилась, лютуя в Крыму, особенно в Керчи, Одессе, Николаеве, ну, конечно, и нам досталось. Прямо скажем, не так, как сегодня, но тоже будь здоров! Карантин тогда не объявляли, сажали на обсервацию, должно быть, намекая на холерную симптоматику. В Одессе обсервацию проводили в разных формах, в том числе выводя на рейд круизные лайнеры "Шота Руставели" и "Тарас Шевченко", под завяз набитые задержанными в городе туристами.

И те, говорят, чуя близкую погибель, с криком: "Однова живем!!" впадали в свальный грех. Во всяком случае, об этом, изнывая от зависти и божась, что чистая правда, шептали друг другу на ухо обыватели.

Однако самый тяжелый удар холера нанесла по зенитно-ракетным войскам ПВО, закрыв на обсервацию полигон Ашулук в Астраханской области, где проводили боевые стрельбы ЗРВ ПВО не только Советского Союза, но и весь Варшавский договор. Вся логистика полигона была выверена на годы вперед, расписана не то что по дням, по часам: кто за кем приезжает, сдает драконовские нормативы. Каждый боевой расчет, каждый солдат, каждый офицер. Потом стрельба на имитаторе по реальной цели с заковыристым профилем полета и маневрами по курсу, скорости и высоте, да с живым пилотом (ему в зачет — боевой вылет). И только после этого — пуск на поражение боевого самолета-мишени ЛА-17.

© РИА Новости / М. Начинкин

Отправка больного холерой в инфекционную больницу Астрахани, 1 июля 1970 год. Всего за лето в городе зарегистрировали более тысячи случаев заражения.

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Отправка больного холерой в инфекционную больницу Астрахани, 1 июля 1970 год. Всего за лето в городе зарегистрировали более тысячи случаев заражения.

Незрелая потому, что карантин, который мягкой, но непреодолимой силой рассредоточил население по норкам, как рассаживают по баночкам опасных друг для друга рыбок из общего аквариума, пока еще не привел ни к чему, что можно было бы назвать ее, то есть эпидемии, последствиями. Хотя последствия неизбежно последуют и что-то мне подсказывает, что будут они со знаком плюс.