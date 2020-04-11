Нефти пожелали расти в цене. Нефть не услышала

Анастасия Иванова

Решение стран ОПЕК+ продемонстрировало новый формат международных отношений

Случилось то, в чём многие политики и эксперты сомневались: в ходе видеоконференции ОПЕК+, которая длилась одиннадцать часов в ночь с четверга на пятницу, её участники, представляющие 36 нефтедобывающих стран, сумели в основном сформулировать параметры, в каких пределах необходимо сократить ежесуточную добычу нефти.

Уникальность этого события не только в том, что впервые в истории важнейшие для мирового сообщества решения обсуждали и принимали заочно, а каждый переговорщик находился в «родных стенах», которые, как известно, помогают, формируя совершенно новую психологию дипломатических дискуссий. Важнее другое. В то время, когда признанные международные институты, включая ООН, Евросоюз и другие политические группировки и объединения, словно впав в шок, ничего не могут противопоставить начавшемуся на фоне пандемии развалу международного сообщества по принципу «спасайся, кто может», ОПЕК+ сумела договориться, создав первую линию мировой обороны против коронавирусного хаоса. Особо подчеркну, что Россия, даже, возможно, пожертвовав сиюминутными тактическими экономическими интересами, была главным инициатором этого единения. В противовес, кстати США, которые в своей обычной манере, попытались в очередной раз снять с этой ситуации пенки, заявив устами президента Трампа, что «у правительства нет механизмов, чтобы влиять на американские нефтедобывающие компании».

Как конкретно будут ограничивать добычу? Судя по сообщениям информационных агентств, в мае-июне предполагают убрать с рынка 10 миллионов в сутки, в июле-декабре — 8 миллионов, в январе 2021 по апрель 2022 — 6 миллионов баррелей в сутки. Таким образом в первую очередь будет размыт давящий на котировки нефтяной навес в примерно, по оценке генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, 14,7 миллиона баррелей в сутки. А затем плавно снижая добычу, начнут поддерживать цены, компромиссные для поставщиков и потребителей нефти. Принесут ли эти действия успех и какой может быть стоимость барреля к исходу года? По расчетам доктора экономических наук Тамары Канделаки, признанного эксперта в нефтяной сфере, с учётом падения спроса на авиационный бензин и другие виды топлива, в декабре на бирже за баррель будут просить в зависимости от марки 45 -50 долларов. Цифра, приятная и для российского бюджета, и для Фонда национального благосостояния, которая позволит сохранить в полном объеме государственные доходы, увеличив при этом поступления в ФНБ.

Но даже если эти параметры не будут выдержаны, есть и другие способы перечеркнуть минусы от падения цен, превратив их в плюсы. Например, изменить структуру внутреннего потребления нефти, нарастив производство не подпадающего под ограничения конденсата и направляя на российский рынок качественную легкую нефть. И параллельно стимулировать государственными мерами строительство мини-НПЗ при условии стопроцентного экспорта продукции. Их владельцы найдут, кому продать относительно небольшие партии нефтепродуктов.

…. Парадоксальным образом сразу после новостей о достигнутых договоренностях нефтяные котировки упали почти на пять процентов, до 32 долларов за баррель. Конечно, можно объяснить этот факт несговорчивостью Мексики, заявившей особую позицию, которая помешала формальному оформлению соглашения. Или паузой, взятой мировыми валютно-сырьевыми спекулянтами уровня Сороса-Блумберга на раздумья, куда перекинуть активы — в нефть или валюту, учитывая, что доллар также продолжил падение по отношению к остальным мировым валютам. Но ясно одно — само по себе сокращение добычи не остановит мировой кризис, пока не будет побеждена пандемия. Большие надежды на Китай, который первым задушил заразу и уже восстановил производство до 93,7 процента от уровня прошлого «довоенного» года. «Поднебесная», закачав в хранилища громадные запасы дешевой нефти, может стать тем буксиром, который начнет потихоньку вытаскивать мировую экономику из кризиса, при условии, конечно, что и остальные страны начнут восстанавливать спрос на промышленные и потребительские товары. А вот США, с их громадными, как теперь уже ясно, потерями в материальном производстве, будет весьма непросто восстанавливать страну, учитывая потребительско-сервисный характер экономики.

В любом случае надо готовиться к миру, в котором после геополитического коронавирусного землетрясения, возникнет новый пейзаж. Весьма вероятно, без знакомого образа «мирового жандарма» на первом плане.