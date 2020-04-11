Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Министр энергетики России Александр Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+, результатом которых стала сделка по сокращению добычи нефти. Его слова передает РИА Новости.

По словам российского министра, участники рассматривали разные варианты продолжительности сделки, однако срок в два года в итоге сочли наиболее эффективным. В зависимости от ситуации на рынке нефти страны ОПЕК+ смогут как продлить, так и сократить срок действия соглашения.

Ожидается, что не входящие в ОПЕК+ страны сократят суммарную добычу нефти на пять миллионов баррелей в сутки. Новак подчеркнул, что российские компании готовы к сокращению добычи в рамках соглашения.

Новая сделка по сокращению добычи нефти была согласована ОПЕК+ 10 апреля. В ней будут участвовать 23 страны. Срок нового соглашения истекает 1 мая 2022 года.