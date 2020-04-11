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ОАЭ и Китай обсудили противодействие последствиям коронавируса

ОАЭ и Китай обсудили противодействие последствиям коронавируса
Главы МИД КНР и ОАЭ Ван И и Абдалла бен Зейд Аль Нахайян во время телефонного разговора в пятницу обсудили всестороннее стратегическое партнерство между двумя странами и пути расширения сотрудничества в ряде областей, включая энергетику и противостояние последствиям распространения коронавируса, сообщило эмиратское агентство новостей WAM.

По информации агентства, "во время телефонного разговора обсуждались пути расширения совместного международного сотрудничества, чтобы противостоять последствиям распространения коронавируса, а также расширение сотрудничества в ряде областей, включая энергетику".

Как отметило агентство, Аль Нахайян подтвердил, что "дружественная Китайская Народная Республика сегодня вселяет надежду перед лицом возникшего вируса COVID-19 с учетом эффективных мер, принятых в борьбе с распространением вируса". Он высоко оценил сотрудничество между двумя странами в обмене опытом по борьбе с распространением коронавируса и предоставленные Китаем медицинские средства для лечения больных.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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