ОАЭ и Китай обсудили противодействие последствиям коронавируса
По информации агентства, "во время телефонного разговора обсуждались пути расширения совместного международного сотрудничества, чтобы противостоять последствиям распространения коронавируса, а также расширение сотрудничества в ряде областей, включая энергетику".
Как отметило агентство, Аль Нахайян подтвердил, что "дружественная Китайская Народная Республика сегодня вселяет надежду перед лицом возникшего вируса COVID-19 с учетом эффективных мер, принятых в борьбе с распространением вируса". Он высоко оценил сотрудничество между двумя странами в обмене опытом по борьбе с распространением коронавируса и предоставленные Китаем медицинские средства для лечения больных.
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