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Объяснены правила для поездок на велосипедах и самокатах по Москве

Объяснены правила для поездок на велосипедах и самокатах по МосквеФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Объяснены правила для поездок на велосипедах и самокатах по Москве: передвигающимся на них людям тоже понадобятся спецпропуска. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

«Спецпропуск в Москве нужен даже велосипедистам и тем, кто едет на электросамокате», — объяснил Немерюк. Он также рассказал, что госслужащим и работникам СМИ для поездок по столице на такси и ином транспорте достаточно показать удостоверение.

Ранее Немерюк заявил, что таксисты обязаны проверять наличие цифрового кода у пассажиров с 15 апреля. Если пассажир не предъявит пропуск водителю, то поездка не состоится.

С понедельника, 13 апреля, в Москве начинают вводить пропускной режим. В первую очередь пропуска станут выдавать для поездок на работу, а затем и для поездок в других целях, в том числе для перемещения внутри района. Для контроля за исполнением режима привлекут сотрудников Росгвардии.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 106 человек умерли, свыше тысячи — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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