Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

Анастасия Иванова

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.

"Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение", — объяснил Онищенко.

Депутат отметил, что пропуска будут выдаваться тому, кому это нужно в зависимости от рода деятельности. Он подчеркнул, что министерства продолжают работу, хоть и не всем составом.

"Медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее", — также пояснил Онищенко.