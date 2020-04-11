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Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.

"Надо работать на опережение, поэтому и принято такое решение", — объяснил Онищенко.

Депутат отметил, что пропуска будут выдаваться тому, кому это нужно в зависимости от рода деятельности. Он подчеркнул, что министерства продолжают работу, хоть и не всем составом.


"Медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее", — также пояснил Онищенко.

# Россия
По материалам: ria.ru

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