Опальный принц Эндрю впервые за долгое время появился на публике со своей экс-женой Сарой Фергюсон

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса вернула к активной общественной деятельности 60-летнего принца Эндрю, который сложил с себя полномочия старшего члена королевской семьи после секс-скандала. Сын королевы Елизаветы II вместе со своей бывшей женой, 60-летней Сарой Фергюсон, исполнил обещание быть полезным обществу (в своем обращении к британцам королева говорила, что ее семья готова помочь нации пережить кризис).

Вместе с экс-супругой герцог Йоркский упаковал подарки со средствами защиты от вируса для медперсонала и подопечных благотворительных организаций.

Семья герцога Йоркского — надежная и крепкая. В кризисное время постоянно помогает другим людям. Горжусь ими, — прокомментировала фотографии с акции помощница Сары Фергюсон в инстаграме.





Принц Эндрю и Сара Фергюсон





А тем временем скандальное расследование по делу миллиардера и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюрьме, продолжается. Принца Эндрю подозревали в связях с Эпштейном, но британский аристократ отрицал их и отказался сотрудничать с ФБР.

После развода, завершеного в мае 1996 года, Сара Фергюсон и принц Эндрю не вступили в повторные браки. Бывшая жена принца утратила титул Королевского Высочества, но сохранила титул по экс-супругу (герцогиня Йоркская). Она перестала принимать участие в жизни королевской семьи, однако связь с ней не потеряла.



















