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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреляФото: Caitlin Ochs / REUTERS

По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек. Соответствующие данные рамещены на сайте Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором статистики по этому вопросу.

Всего на текущий момент инфицированы 1 698 416 человек в 184 странах мира. Из них более 102 тысяч скончались, более 376 тысяч выздоровели.

Больше всего зараженных за сутки было выявлено в США. Там с начала эпидемии к врачам обратились более полумиллиона человек. Также в пятерке наиболее пострадавших стран оказались Испания (158,2 тысячи), Италия (147,5 тысячи), Франция (125,9 тысячи) и Германия (122,1 тысячи). Россия поднялась в антирейтинге на одну строчку и закрепилась на 17 позиции по числу заболевших: в стране выявлено 11 917 случаев инфицирования.

По количеству умерших лидерами также остаются США. По подсчетам, каждую минуту в стране от коронавирусной болезни умирает 1,4 человека. За минувшие сутки там скончались 2108 пациентов.

Ранее стало известно, что китайское правительство сформировало бригаду медиков, которые отправились в Россию. Они будут помогать российским коллегам в борьбе со вспышкой опасного заболевания.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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