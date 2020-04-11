Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики

Влада Некрасова

Правительство РФ планирует выделить порядка триллиона рублей на поддержку российской экономики, сообщил портал "Москва 24" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным издания, новый пакет мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса уже разрабатывается. Окончательное решение еще не принято, так как продолжается обсуждение деталей.

Предполагается, что часть выделяемых средств пойдет на субсидирование зарплаты работникам, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.

сообщило, что безработные и семьи с детьми в России получат поддержку.