Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики

Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики

Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики
Правительство РФ планирует выделить порядка триллиона рублей на поддержку российской экономики, сообщил портал "Москва 24" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным издания, новый пакет мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса уже разрабатывается. Окончательное решение еще не принято, так как продолжается обсуждение деталей.

Предполагается, что часть выделяемых средств пойдет на субсидирование зарплаты работникам, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.


сообщило, что безработные и семьи с детьми в России получат поддержку.
# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

«Машу и Медведя» отправили на самоизоляцию
«Машу и Медведя» отправили на самоизоляцию
Будет ли «Газпром» договариваться с Белоруссией?
Будет ли «Газпром» договариваться с Белоруссией?
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года
Россиянам дали советы по успешным любовным знакомствам во время самоизоляции
Россиянам дали советы по успешным любовным знакомствам во время
В РПЦ сравнили с фарисеями хвастающихся бесстрашием к Covid-19 священников
В РПЦ сравнили с фарисеями хвастающихся бесстрашием к Covid-19
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 500 человек
В Омане число заразившихся коронавирусом превысило 500 человек
Первое фото Елены Подкаминской с новорожденным сыном
Первое фото Елены Подкаминской с новорожденным сыном
Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики
Остались детали. СМИ узнали планы кабмина РФ по поддержке экономики
Вирус в политике. США решили помочь Италии "вопреки дезинформации"
Вирус в политике. США решили помочь Италии "вопреки дезинформации"
В РПЦ раскритиковали бравирующих бесстрашием к коронавирусу священников
В РПЦ раскритиковали бравирующих бесстрашием к коронавирусу
Галерея "Триумф" будет по выходным превращаться в онлайн-кинотеатр
Галерея "Триумф" будет по выходным превращаться в онлайн-кинотеатр
В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус
В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили

Топ на сегодня

Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Трамп заявил о важности молитвы в борьбе с коронавирусом
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги общества»
Калининградский губернатор о противниках самоизоляции: «Враги
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
В Иркутской области тюремный бунт, осужденные намерены бежать
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки
Президенты России и США впервые созвонились дважды за сутки

Еще по теме

Стало известно о новом плане поддержки экономики России на триллион рублей
Представлен план поддержки российской экономики в условиях коронавируса
США решили потратить на поддержку экономики 2 триллиона долларов
Внешэкономбанк получит 150 млрд рублей из президентского резерва