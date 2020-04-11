Оставшиеся в Анталье россияне рассказали об отмене вывозных рейсов

Влада Некрасова

Россиянин Павел Бунин с семьей не смог уехать из Антальи в Москву в субботу из-за отмены вывозного рейса, но не отчаивается и ждет, что их все-таки заберут.

Как рассказал Бунин корреспонденту РИА Новости, он приехал в Турцию на отдых с женой и двумя детьми 18 марта. Они арендовали апартаменты в Махмутларе. Вылет в Москву планировался 1 апреля, затем его перенесли на 31 марта. Однако и этот рейс потом отменили.