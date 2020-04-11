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Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин

Оставьте себе: почему правительство не пускает в Россию дешевый бензин
Правительство намерено ограничить импорт бензина с апреля по сентябрь: за это выступают Минэнерго и вице-премьер Юрий Борисов. Официальное распоряжение может появиться уже на следующей неделе. РИА Новости разбиралось, почему руководство страны выступает против дешевого заграничного топлива.

Сырье за бесценок

Из-за срыва сделки ОПЕК+ месяц назад нефтяные котировки пережили крупнейшее падение за несколько десятилетий. Во многих странах подешевел и бензин. Например, топливные фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже в конце марта снизились до 38 центов за галлон (примерно 3,7 литра). Сейчас все же поднялись до доллара.


Росстата, в марте бензин даже подорожал: 92-й — на 0,09 процента, 95-й — на 0,06 процента. Дизель подешевел на 0,14 процента. Это при инфляции, по данным ЦБ, в 2,5 процента.

Россия — одна из ведущих нефтедобывающих стран, и в условиях резкого падения международного спроса нефтяники вроде бы должны были залить отечественные НПЗ дешевым сырьем (в Европе 9 апреля Urals стоила чуть больше 20 долларов за баррель, а совсем недавно цена и вовсе опускалась до 10,5 доллара). Но этого не случилось.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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