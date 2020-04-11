Первое фото Елены Подкаминской с новорожденным сыном

Лидия Мартынова

В феврале актриса стала многодетной матерью — у нее родился третий наследник. Подкаминская до последнего скрывала пополнение в семье. Однако сегодня артистка поделилась трогательным снимком с детьми.

Несколько часов назад Елене Подкаминской исполнился 41 год. В честь праздника звезда решила порадовать поклонников и показала, как проводит время с дочерьми и новорожденным сыном за городом.

«А знаете что? Я тут подумала и решила, что эти три проекта — мои самые важные и лучшие в жизни», — подписала редкий кадр Елена.

Благодарные подписчики тут же начали поздравлять актрису с днем рождения, восхищаясь ее веселым расположением духа и семейным теплом. «С днем рождения, дражайшая мать-героиня! Обнимаю крепко!»; «Восхищаюсь многодетными мамами! Вы умница и красавица!»; «Счастья вам, дорогая любимая Елена. Счастья вашим дочуркам и сыночку», — откликнулись неравнодушные.

Напомним, что о появлении сына на свет Подкаминская сообщила постфактум, чем буквально шокировала публику. Елена опубликовала снимок, на котом предстала перед почитателями с округлившимся животом. «Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21 числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!», — поделилась артистка.

А недавно актриса откровенно рассказала и о процессе родов. Оказалось, что звезда уже во второй раз решилась на домашний вариант. «Я запомнила свои домашние роды — как настоящее счастье. Ожидая Еву, я мечтала и надеялась, что все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня «попало», что сомнений, где рожать сына, уже не было», — признавалась звезда сериала «Кухня».

Отцом мальчика стал второй супруг Подкаминской Денис Гущин, вместе с которым она уже воспитывает общую дочь Еву. Кроме того, у Елены подрастает и старшая наследница Полина, рожденная в предыдущих отношениях актрисы. По словам артистки, изначально она переживала, что Полина тяжело воспримет появление сестры и брата, ведь теперь внимание мамы принадлежит не ей одной. Тем не менее, девочка быстро привыкла к новым обстоятельствам и даже начала помогать родительнице заботиться о малышах.

Фото: Legion-Media, Instagram