Песков прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Влада Некрасова

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации на нефтяном рынке показали, что они способны в нужные моменты абстрагироваться от разногласий и вести диалог конструктивно, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





"Два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог. Они абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность каких-то совместных действий, совместных пониманий. И это в полный рост проявилось в последних двух телефонных разговорах", - сказал Песков.