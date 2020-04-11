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Песков прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Песков прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по ситуации на нефтяном рынке показали, что они способны в нужные моменты абстрагироваться от разногласий и вести диалог конструктивно, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


"Два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог. Они абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность каких-то совместных действий, совместных пониманий. И это в полный рост проявилось в последних двух телефонных разговорах", - сказал Песков.

# Политика
По материалам: ria.ru

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