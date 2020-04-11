Победителей нет: о чем более 10 часов договаривались страны ОПЕК+ и как это поможет рынку нефти

Вадим Карасев

Переговоры стран ОПЕК+ о нормализации рынка нефти длились более 10 часов в режиме видеоконференции. В итоге участники договорились сократить объемы добычи на 2 года. Падение будет таким: с мая по июнь — 10 млн баррелей в сутки; с июня по декабрь — 8 млн, а с января следующего года и до апреля 2022-го — ещё 6 млн баррелей. Формально России и Саудовской Аравии придется снизить производство нефти больше всех. Изначально к договору отказалась присоединяться Мексика, однако 10 апреля президент страны заявил, что согласен на сокращении добычи. Часть ее обязательств возьмут на себя Соединенные Штаты. О результатах сделки, которой, несмотря на все пессимистичные прогнозы, быть, — Дмитрий Лекух.

Они все-таки договорились: не без некоторого лукавства, конечно, и не совсем окончательно. Официальная причина неподписания документа сразу после конференции — позиция Мексики, которая вчера еще не соглашалась с условиями. Но не было сомнений в том, что гордых демократических латиноамериканцев "дожмут" хотя бы их северные соседи — неслучайно после встречи ОПЕК+ российский президент Путин и наследный принц Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд разговаривали с Трампом, и Трамп назвал этот разговор "очень хорошим".

При этом понятно, что без участия не присоединившихся к ОПЕК+ игроков (речь идет о самих США, Канаде и Бразилии) это сокращение не выведет нефтяные цены на уровень изрядно выше $40 за бочку, что американскую нефтедобычу тоже вряд ли сильно устроит. Значит, она либо сократится сама под давлением рынка, либо США с соседями и партнерами все-таки присоединятся к картельному соглашению и режиму временных нефтяных квот.



Если смотреть, что там в сухом остатке, то картина выглядит примерно следующим образом: согласно опубликованному коммюнике, ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. В частности, Россия и Саудовская Аравия считают сокращение солидарно с 11 млн баррелей: следовательно, в реальности РФ сократит чуть меньше, а королевство СА чуть больше. По февралю, даже до "разгона добычи", Саудовская Аравия официально добывала примерно 12 млн. баррелей в сутки, Россия — 10,8 млн. баррелей, причем Россия добычу не наращивала.

Крупнейшие игроки, а именно Российская Федерация и Саудовская Аравия, при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

Ну, а все остальные государства, входящие в соглашение, должны дать еще 5 млн бочек "внутреннего сокращения", в результате чего государства совокупно снизят добычу с 43,8 до 33,8 баррелей в сутки. При этом сделка вступает в силу только после подписания пакета мер Мексикой, которая должна сократить добычу на 350 тысяч баррелей в день. 10 апреля страна заявила, что согласна сократить производство на 100 тысяч баррелей, оставшуюся долю в 250 тысяч баррелей возьмут на себя США.

Начиная с июля 2020 года добыча уже начинает постепенно расти: с июля по декабрь она увеличится на 2 млн баррелей (насколько я понимаю, миллион из которых "братски поделят" как раз Саудовская Аравия и Российская Федерация). А с января по апрель 2021 года вырастет еще на два, по той же схеме, в результате сокращение составит уже куда более приемлемые для ОПЕК+ 6 миллионов баррелей в сутки.

Но и это еще не все. Я неслучайно говорил о заложенном в соглашение некотором лукавстве. И тут, несомненно, имеет смысл еще раз ехидно процитировать Дональда Трампа, сообщившего прессе после разговора с Владимиром Путиным и наследным принцем королевства, что Россия и Саудовская Аравия "хорошо ладят друг с другом". От себя добавлю: в данном конкретном случае даже чересчур хорошо.



Что это значит. Происходящее сокращение добычи, по оценкам экспертов, вполне достаточно для того, чтобы снова поднять нефтяные цены примерно до 40 долларов за бочку (плюс-минус, разумеется, волатильность тут может быть совершенно любой). И этот ценовой коридор ($40-45, по прикидкам) вполне устраивает Россию, с определенными оговорками устраивает королевство Саудовская Аравия. Но ни в коем случае не устраивает американскую сланцевую отрасль: для нее это всего лишь порог безубыточности. А для США, где, по сообщениям вездесущего и совсем уж какого-то активного в последнее время Bloomberg, "сланцевый сектор почти убит и миллиарды долларов вымыты из капитала". Мягко говоря, - не очень чтобы и хорошо.

Таким образом, американцам так или иначе, но придется поддерживать сокращение: возможно, с правовым оформлением, возможно просто по факту. Нынешнее сокращение уже реально кризисное, оно призвано "лечить" не столько биржевых игроков, сколько справляться с бушующим в связи с коронавирусом классическим кризисом перепроизводства.

Российский министр энергетики Александр Новак сказал:

Основную роль в падении мировых цен на нефть сыграла пандемия коронавируса, а не развал сделки ОПЕК+.

И тут тоже все довольно банально: сокращение спроса уже влечет за собой сокращение предложения со стороны многих стран, которые находятся в конце цепочки маржинальности. Это, кстати, и довольно адекватный посыл нашей внутренней фронде, которая сейчас, безусловно, радостно начнет разгонять тред "Россия как всегда проиграла". Товар банально не пользуется в таких объемах спросом на рынках, имеет ли смысл его дальше в таких количествах производить?

Попробую пояснить. Прошлую сделку по сокращению добычи, которую пытались навязать нам саудиты, вообще никак нельзя сопоставлять с нынешней: просто вспомните предлагаемые тогда к этому самому сокращению объемы. И что сейчас мировой нефтянке те 1,5 миллиона баррелей, извините? Тогда речь шла именно о корректировке рынков: Саудовская Аравия пыталась хоть как-то компенсировать чрезмерную активность американских "сланцевиков", в том числе и за наш счет.

Сейчас об этом речи вообще не идет: избыточная американская добыча уже "выпилилась" сама по себе, вспомните банкротства в той же Дакоте, и эта на нынешнем фоне "мелочь" уже полностью решена. В настоящее время же речь идет о глобальном и системном мировом экономическом кризисе, где терять будут все и где необходимо — опять-таки всем — принимать реально экстраординарные меры, чтобы хоть что-то спасти.

Кстати. Тот же Bloomberg довольно обоснованно утверждает, что американские производители нефти уже вступили в негласные переговоры с ОПЕК (это подтверждает и российское Минэнерго). И могут формально присоединиться к картельному соглашению уже 10 июня, когда пройдет очередная плановая онлайн-конференция ОПЕК+. И на ней, согласно утверждению вездесущего американского СМИ, представители американской нефтяной промышленности также должны будут принять постоянные обязательства по контролю добычи нефти. Этот мир становится чересчур жестким.

Этим же объясняется и оперативность, и необычайная договороспособность участников нынешней сделки, и отсутствие привычной для совещаний ОПЕК+ "атмосферы восточного базара". Сейчас все слишком серьезно, мы еще пока даже толком не можем оценить глубину системного кризиса. И тут надо спасать то, что есть, а не думать о том, как куда-то, пользуясь случаем, конкурента успешно убрать. Есть неиллюзорные риски слишком серьезных потерь, причем потерь реальных и до ужаса конкретных.

Собственно, уже нет никаких сомнений в том, что в нынешних условиях никаких победителей в нефтяных войнах быть не может по определению: проиграют (уже проигрывают) все ведущие игроки. И их задача сейчас проста, груба и реальна: не допустить системного коллапса.