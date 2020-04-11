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Подруга Надежды Бабкиной: «Ее вывели из медикаментозной комы»

Подруга Надежды Бабкиной: «Ее вывели из медикаментозной комы»
Несколько дней певица находилась в коме, а о ее состоянии поступали противоречивые сведения. В больницу с подозрением на коронавирус Надежда Бабкина попала еще 1 апреля. Однако позже врачи подтвердили другой диагноз — двусторонняя пневмония.

Вся страна следит за здоровьем королевы русской песни Надежды Бабкиной, которая в начале апреля попала в больницу. Сначала СМИ утверждали, что у 70-летней певицы диагностировали коронавирус — ей резко стало плохо и начались проблемы с дыханием. Но звезду доставили не в Коммунарку, куда отправляют всех больных с диагнозом COVID-19, а в частную клинику в центре Москвы.

Накануне же источник, знакомый с ситуацией рассказал, что у Бабкиной наметилась «положительная динамика», но подробностей не уточнил. Зато ее близкая подруга, доктор Маргарита Королева, решила поделиться с журналистами информацией о лечении знаменитости. «Первые дни были тяжелыми, поэтому сложно было справиться с болезнью — она была в реанимации. Медикаментозная кома не случайно дается человеку, когда не могут подключить к аппарату ИВЛ. Была такая необходимость — сейчас она выведена из этого состояния. Она дышит на ИВЛ, ее переводят на кислород», — сообщила медик. 

По ее словам, недавно она общалась со специалистами, которые не подтвердили у Бабкиной коронавирус — пока официальный диагноз звучит как «двусторонняя вирусная пневмония».

Так как организм сильно ослаб после процедур, сейчас к Надежде Георгиевне допускается лишь главврач и медицинский персонал. Никому другому в палату к певице нельзя — даже сыну Даниилу. Родственники и близкие находятся в постоянном контакте с докторами, которые сделали все возможное для восстановления любимой артистки. «Она лежит одна в палате в частной клинике, за ней обеспечивается квалифицированный высокопрофессиональный уход», — добавила Королева.   

Отметим, ранее стало известно, что стоимость лечения Надежды Бабкиной уже перевалила за четверть миллиона рублей, а каждые сутки пребывания в медицинском учреждении стоят 50 тысяч рублей.

Друзья и коллеги Надежды Георгиевны в эфире программы «Ты не поверишь!» вспомнили, что в последнее время она серьезно занялась здоровьем: похудела, стала правильно питаться, делала массажи и маски. Кроме того, она регулярно ездила на различные процедуры для лица и тела, чтобы оставаться молодой и бодрой.  

Фото: Legion-Media, стоп-кадр из шоу «Ты не поверишь!»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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