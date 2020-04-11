"Понимают друг друга". Песков оценил переговоры Путина и Трампа

Лидия Мартынова

Переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа показали, что они способны в нужные моменты абстрагироваться от разногласий и вести конструктивный диалог, а также понимать друг друга, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог. Они абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность каких-то совместных действий, совместных пониманий. И это в полный рост проявилось в последних двух телефонных разговорах", – цитирует его РИА Новости.

При этом Дмитрий Песков ответил, что о потеплении отношений между двумя странами говорить "не приходится", так как даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают изменение мировоззрения в государстве.

"Наоборот там (в Вашингтоне, – ред.) продолжают господствовать прежние стереотипы, продолжает господствовать… русофобия", – констатитровал он.

Накануне радио Sputnik сообщило, что Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили стабилизацию мировых цен на нефть.