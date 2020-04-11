После Короны и Ковида новорожденного назвали в честь изоляции в Индии

Вадим Карасев

В Индии семейная пара решила назвать новорожденного сына в честь изоляции. Родители дали ему имя Lockdown (Локдаун), что в переводе означает «изоляция».

Малыш появился на свет в понедельник, 6 апреля. Родители считают, что это имя как нельзя кстати подойдет их ребенку, ведь он родился именно во время изоляции. Отец отметил, что так их семья всегда будет помнить об этом сложном времени, пишет издание The Times of India.

Ранее в той же стране еще одна семейная пара решила отличиться оригинальностью и тоже назвала своих близнецов в честь корнавируса. Они назвали детей Короной и Ковидом.

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