Правительство одобрило законопроект об электронных трудовых книжках
Сегодня, 11:14 Анастасия Иванова
Правительство РФ одобрило законопроект о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в ТК РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
По материалам: ria.ru