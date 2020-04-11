Правительство одобрило законопроект об электронных трудовых книжках

Анастасия Иванова

Правительство РФ одобрило законопроект о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием федерального закона "О внесении изменений в ТК РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.