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Правительство уточнило запрет на вывоз медицинских масок и антисептиков из России

Правительство уточнило запрет на вывоз медицинских масок и антисептиков из России

Тема: Какие законы вступают в силу


Медицинские изделия, в том числе маски, перчатки, антисептики и бахилы, можно вывозить за пределы Российской Федерации только в случае, если эти товары находятся в составе груза, который перемещается транзитом через нашу страну. Такое уточнение внесло Правительство в постановление о временном запрете на вывоз за рубеж отдельных видом продукции. Поправка вступает в силу 11 апреля.

Также в постановлении теперь уточняется, что запрет не касается товаров, которые перемещаются между частями территории РФ через территории других государств. Эта поправка касается прежде всего Калининградской области, попасть в которую можно только через земли Белоруссии, Латвии и Литвы.

Напомним, временный запрет на вывоз медицинских изделий из России был введён 2 марта и продлится до 1 июня. Исключение было сделано для отправки гуманитарной помощи другим странам, а также для выезжающих за рубеж граждан, которым нужны предметы одноразового употребления для личного пользования.

В списке медицинских изделий, которые подпадают под «эмбарго», всего 17 позиций. В их числе респираторы и маски, комбинезоны химзащиты и противочумные костюмы, хирургические халаты, перчатки и бахилы, бинты, вата и марля, дезинфицирующие и противовирусные средства.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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