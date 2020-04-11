Пригожин призвал прекратить "травлю" Лещенко из-за коронавируса

Лидия Мартынова

Не стоит бросаться из крайности в крайность и травить каждого зараженного коронавирусом. Об этом в беседе с газетой "Взгляд.ру" заявил продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова певца Льва Лещенко о критике в его адрес.

Ранее Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции. Как отметил артист, никто из его окружения не заболел COVID-19.





"Прекратите! Остановитесь! Подумайте, что мы будем делать завтра. То, что уже было, не вернуть. Хватит испытывать чужие нервы! Не надо из себя святых делать в этом вопросе", — пояснил продюсер.

Пригожин призвал россиян поддержать артиста и пожелать ему здоровья.





"Самое последнее дело сегодня, в этих условиях, кого-либо в чем-либо обвинять, подозревать, оскорблять. Это в принципе ниже достоинства человеческого. Я тоже виделся с Лещенко, и уже прошел месяц. И ничего страшного, славу Богу. Он что, прокаженный, я не пойму?" — задался вопросом он.

Лещенко попал в больницу 24 марта, его анализ на коронавирус дал положительный результат. Диагноз подтвердился и у супруги певца. Второй тест на COVID-19 у Лещенко и его жены был отрицательным. На днях обоих выписали из больницы.

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