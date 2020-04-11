Продюсер "Аббатства Даунтон" рассказал о продолжении сериала
"Мы готовы приступить к работе над новыми сериями. В течение этого года у нас будет сценарий. Еще мы постараемся собрать снова всех актеров, как только это станет возможно", — прокомментировал Ним.
Продюсер попросил всех набраться терпения и подчеркнул, что на будущий проект уйдет больше времени. Во многом это связано с пандемией коронавируса, которая привела к приостановке кинопроизводства.
"Как правило, сиквелы всегда делают дольше, — считает шоураннер, который хочет "подогреть" интерес у зрителей. — Мы не хотим возвращаться прямо через 12 месяцев".
Действие многосерийного фильма происходит в начале XX века. В нем рассказывают историю аристократической семьи Кроули и их прислуги.
Впервые сериал вышел в 2010 году. Всего было показано шесть сезонов. Релиз последнего состоялся в 2015 году.