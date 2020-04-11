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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии контакты по нефти

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии контакты по нефтиВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом российско-саудовские контакты по нефти в будущем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Обсуждение прошло в формате телефонного разговора. В частности, стороны подняли вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти. Отмечается, что Путин и Салман Аль Сауд условились поддерживать по этой проблематике дальнейшие контакты между сторонами.

Ранее Кремль назвал сделку по нефти, согласованную накануне в ходе переговоров стран ОПЕК и других экспортеров, включая Россию, состоявшейся. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин был доволен достигнутой договоренностью.

По условиям соглашения, Россия и Саудовская Аравия с мая снизят добычу до 8,5 миллиона баррелей в сутки. Если считать от мартовских уровней, то российские компании взяли на себя максимальные, по сравнению с партнерами по договору, обязательства.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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