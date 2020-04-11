Ракету «Циркон» планируют поставить на вооружение в 2022 году

Лидия Мартынова

По плану корабельный комплекс с новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что испытания «Циркона» с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» завершатся в текущем году. Корабль будет поражать гиперзвуковой ракетой как береговые мишени, так и морские щиты, имитирующие корабли противника.

В 2021 году состоятся испытательные стрельбы «Цирконом» с борта головной многоцелевой подлодки проекта 885 (шифр «Ясень») «Северодвинск».

Напомним, о планах создать «Циркон» заговорили девять лет назад, а первые испытания, по данным СМИ, начались в 2015 году. Впервые с корабля ее запустили в начале января этого года (по другим данным — в конце декабря 2019 года).

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года заявил, что «Циркон» способен развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км.