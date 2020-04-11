Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА НовостиПродолжение: Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти

ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

В рамках соглашения сокращение добычи в первые два месяца будет составлять 10 миллионов баррелей нефти в сутки. В ней будут участвовать 23 страны.

По его словам, сделка будет длиться до 1 мая 2022 года.« Это тот период, который наиболее эффективен для рынка, чтобы дать сигнал, что намерение стран серьезное для того, чтобы принять меры по восстановлению ситуации на рынке, восстановлению баланса спроса и предложения», — уточнил министр.

Новак добавил, что Россия не исключает принятия дополнительных мер на рынке нефти в случае необходимости или более быстрого восстановления добычи. «Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться», — отметил он.