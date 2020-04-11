Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти

Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефтиФото: Максим Богодвид / РИА НовостиПродолжение: Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти

ОПЕК+ согласовала новую сделку по сокращению добычи нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

В рамках соглашения сокращение добычи в первые два месяца будет составлять 10 миллионов баррелей нефти в сутки. В ней будут участвовать 23 страны.

По его словам, сделка будет длиться до 1 мая 2022 года.« Это тот период, который наиболее эффективен для рынка, чтобы дать сигнал, что намерение стран серьезное для того, чтобы принять меры по восстановлению ситуации на рынке, восстановлению баланса спроса и предложения», — уточнил министр.

Новак добавил, что Россия не исключает принятия дополнительных мер на рынке нефти в случае необходимости или более быстрого восстановления добычи. «Нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет меняться», — отметил он.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Егор Крид представил альбом "58"
Егор Крид представил альбом "58"
Руперт Гринт впервые станет отцом
Руперт Гринт впервые станет отцом
Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга
Мишустин сократил число заместителей главы Минпромторга
СМИ: министры G20 не смогли договориться о шагах по сокращению добычи
СМИ: министры G20 не смогли договориться о шагах по сокращению добычи
Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти
Раскрыты детали нового соглашения ОПЕК+ по нефти
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг прокомментировала его карантин с Деми Мур: "Скучаю и люблю"
Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг прокомментировала его карантин с Деми
В Москве скончались еще восемь человек с коронавирусом
В Москве скончались еще восемь человек с коронавирусом
Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти
Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти
Что смотреть онлайн 11 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 11 апреля. Расписание трансляций
Страны ОПЕК+ могут изменить сроки соглашения — Новак
Страны ОПЕК+ могут изменить сроки соглашения — Новак
В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час
В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час

Топ на сегодня

Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
Коронавирус в Европе еще не достиг своего пика
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
В Казахстане девятый человек умер от коронавируса
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Песков переадресовал вопрос о возможной отмене репетиций парада Победы
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19
Международные военные учения в Украине перенесли из-за COVID-19

Еще по теме

Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти
Страны ОПЕК+ могут изменить сроки соглашения — Новак
Россия заявила о готовности сократить добычу нефти
Россия с января начнет сокращение добычи нефти по договоренности ОПЕК и стран вне картеля