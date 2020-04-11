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"Разбогатеть на коронавирусе": в Костроме продают маски "Сделай сам"

"Разбогатеть на коронавирусе": в Костроме продают маски "Сделай сам"

В период пандемии коронавируса по всей стране возник дефицит масок. В интернете появилось множество руководств, как эти маски сделать самим в домашних условиях.

В это время в Костроме на полках магазинов появились странные наборы. Называются они "Набор противопыльный для работы в саду". В пластиковом пакетике лежат четыре марлевых салфетки и пара резинок. А стоит этот набор 40 рублей, причем эту маску надо сшить самим.

Костромичи думают, что это медицинские маски, и не глядя покупают.

Стоит отметить, что по закону предприниматели не могут изготавливать медицинские маски без сертификации. А тут это и не маска вроде, а "противопыльный набор". Примечательно, что дата изготовления значится 30 марта этого года. То есть производить эти наборы стали уже во время изоляции, пишет kostroma.today.

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По материалам: u-f.ru

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