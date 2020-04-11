Ряд губернаторов после пандемии потеряют свои посты, считают эксперты

Анастасия Иванова

Губернаторский корпус со спадом по распространению коронавируса ждет ротация: кто-то уйдёт планово, так как решение зрело уже давно, ряду глав субъектов придётся оставить своё кресло из-за "перегибов" и неэффективности управления в сложившейся ситуации, а в каких-то регионах пандемия станет просто предлогом, а не причиной смены власти, считаю политологи, опрошенные РИА Новости.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Коми Сергея Гапликова, на этот пост временно исполняющим обязанности назначен замминистра здравоохранения Владимир Уйба. Кроме того, президент принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского, при этом назначив вице-губернатора Ненецкого автономного округа Юлия Бездудного на должность врио региона.