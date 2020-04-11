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Россиянам дали советы по успешным любовным знакомствам во время самоизоляции

Россиянам дали советы по успешным любовным знакомствам во время самоизоляцииФото: Depositphotos

Популярные приложения для любовных знакомств подходят для поиска новых партнеров на время периода самоизоляции, но необходимо соблюдать определенные меры безопасности, говорится на сайте Роскачества. Специалисты организации дали советы для успешного общения.

В список заслуживающих доверие приложений попали Badoo, Tinder и «Мамба». Однако из-за их популярности в Роскачестве напомнили об опасности стать жертвой мошенников, вытягивающих из пользователей личную информацию с целью последующего шантажа. Также при регистрации не стоит пользоваться электронной почтой, в котором есть фамилия или которая является корпоративной.

При размещении текстовой информации и фотографий россиян призвали указывать в анкете лишь те данные, которыми не зазорно поделиться с каждым. Также в Роскачестве призвали не пренебрегать простыми правилами цифровой гигиены. На этапе текстового общения не стоит переходить по подозрительным ссылкам — они могут заразить устройство.

Для повышения успеха знакомства пользователям советуют не затягивать с виртуальными беседами в чате, и по возможности переходить к общению по видеосвязи. Для видеозвонков Роскачество рекомендует пользоваться Skype, WhatsApp и Viber. В текущих условиях пандемии россиян призвали отказаться от личных встреч со знакомыми только по сети людьми. В обычных условиях встречаться желательно в людных местах, уверены специалисты.

Ранее свои советы по знакомствам на время пандемии дала сваха из телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова. Она подчеркнула, что современные технологии дают возможность избежать личного контакта на этот период.

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По материалам: lenta.ru

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