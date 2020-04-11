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Россиянам предложили посещать похороны онлайн

Россиянам предложили посещать похороны онлайнФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Похоронная компания в Уфе предложила проститься с усопшим близким или родственником онлайн в связи с запретом на скопление людей в одном месте из-за коронавируса. Как сообщает местное издание Ufa1, посетить похороны россиянам можно будет путем просмотра видеотрансляции.

Глава одной из похоронных служб Александр рассказал, что это удобный способ в связи с веденными в регионах страны ограничениями. «В период самоизоляции на похороны нельзя собираться больше 10 человек, но прийти хотят многие. Поэтому церемонию прощания мы можем показать в прямом эфире», — пояснил он.

По словам руководителя компании, вести закрытую трансляцию в соцсетях будет их сотрудник и услуга доступна абсолютно бесплатно. Он также пояснил, что сотрудники готовы бесплатно довезти до морга тело покойного.

Другое ритуальное агентство подчеркнуло, что будет бесплатно развозить участников похорон после церемонии по домам. «У нас есть «Газель» на 15 человек, нужно оказать поддержку близким и в без того тяжелый момент», — рассказала директор организации Ирина.

В октябре 2019 года в печатном издании в Омске появилась реклама похоронных услуг, обещавшая российским пенсионерам «гроб и крест бесплатно». Позже омское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало такую рекламу неэтичной.

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По материалам: lenta.ru

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