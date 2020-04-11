Россиянка пожаловалась на укравшего деньги возлюбленного и испугалась за него

Вадим Карасев

Фото: Klaus Ohlenschläger / Globallookpress.com

Россиянка нажаловалась на укравшего у нее деньги бывшего возлюбленного в полицию, но вскоре пожалела о содеянном, так как ему угрожает реальный тюремный срок. Такую историю на Reddit опубликовала пользовательница с ником perfectstorm_r. В комментариях сообщества ее действия посчитали корректными и призвали не испытывать вины за наказание пусть и близкого, но все же преступника.

Она рассказала, что обратилась в полицию после пропажи около тысячи долларов с кредитной карты. 25-летняя девушка подозревала в краже возлюбленного, так как пару дней назад он попросил у нее смартфон, чтобы проверить Instagram. Следователи узнали, что в этот период времени и была проведена транзакция, все сообщения и коды подтверждения при этом были удалены с устройства, чтобы она ни о чем не догадалась.

По словам россиянки, она думала, что позже сможет договориться с обвинением о снисхождении для бывшего партнера и снятии обвинений. «На данный момент он весьма вероятно проведет пару лет за решеткой», — подчеркнула она. Автор поста испугалась за него — она не хочет, чтобы мужчина оказался в тюрьме.

Девушка рассказала, что они встречались более 8 лет и расстались два года назад, но в хороших отношениях, хотя он и изменял ей. «Я прощала его. У него было тяжелое детство, полное издевательств, которые, вероятно, сыграли свою роль в его постоянной лжи», — вспомнила она.

До кражи с карты он уже заимствовал у нее большую сумму — 10 тысяч долларов. Бывший возлюбленный утверждал, что это нужно для «сохранения его безопасности из-за опасных друзей». Она пояснила, что встречала этих людей и допускает, что они могут навредить ему.

Пользовательница считает, что своими действиями она подписала смертный приговор близкому человеку, так как условия в тюрьмах ужасные. Однако в комментариях многие поддержали ее решение обратиться в полицию. CyborgsRHere подчеркнул, что девушкой манипулируют и ей нужно срочно дистанцироваться от такого человека. «Не надо чувства вины, не ты этому причина. Все это сделал он сам», — добавил юзер. По словам Kay_Elle, автор поста и так дала слишком много шансов человеку, который украл у нее, изменял ей и вел дела с подозрительными людьми.

В феврале 2019 года пользователи со всего мира растрогали 17-летнего россиянина, который разместил свое фото на Reddit с просьбой «прожарить» его. Посетители, обычно с энтузиазмом издевающиеся над незнакомцами, написали ему слова поддержки.