Ростовская больница № 6 закрыта на карантин

Вадим Карасев

Причиной послужили результаты проверки, выявившие «…нарушения требования биологической безопасности, способствующие внутрибольничному инфицированию опасным вирусом сотрудников и пациентов больницы».

Об этом сообщает Интерфакс-Россия, ссылаясь на пресс-службу полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе. По данным источника, проверку инициировали пациенты лечебного учреждения, обратившиеся в рабочую группу полпредства президента РФ в ЮФО. По поручению полпреда Владимира Устинова в горбольницу № 6 выехал заместитель полпреда Леонид Беляк вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.

– отмечает источник.

Проверка выявила, что в больнице не соблюдались условия изоляции инфицированных больных. Когда у одной из пациенток была диагностирована коронавирусная инфекция, ее поместили в специальное медучреждение только спустя три дня. На тот момент в лечебном учреждении № 6 находились 52 пациента. Из-за данного инцидента в больнице был введен карантин – как для пациентов, так и для персонала, все прошли тесты на наличие коронавируса.

Отмечено, что главврач больницы № 6 не принял надлежащих мер, которые были предписаны ещё 31 марта – тогда сотрудники Роспотребнадзора провели выездную проверку, в ходе которой обнаружили, что «…данное медучреждение не соответствует минимальному стандарту медицинской организации для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», и потребовали устранить нарушения, чего не было сделано.

Заместитель полпреда президента в ЮФО Леонид Беляк считает нужным привлечь главного врача больницы № 6 к строгой дисциплинарной ответственности, кроме того, материалы проверки направлены в СУ СКР по Ростовской области для решения о возбуждении уголовного дела.

автор: Валерия Пономарева