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РПЦ может закрыть храмы для верующих по требованию местных властей

РПЦ может закрыть храмы для верующих по требованию местных властей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Русская православная церковь готова по требованию региональных властей закрыть храмы для верующих в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы не закрываем храмы для верующих, за исключением тех регионов, где этого могут потребовать власти по эпидемиологическим соображениям. В таких регионах богослужения будут совершаться все равно, но при закрытых дверях, то есть ограниченным количеством священнослужителей», — сказал он. 

По словам священника, по возможности церковь будет организовывать трансляции богослужений из закрытых храмов. Он добавил, что «самое главное сейчас — это сохранить жизнь людей, поэтому в каждой епархии, в каждом приходе принимаются соответствующие меры».

В частности, в тех храмах, где сохраняется возможность участия верующих в богослужениях, на полу наносится специальная разметка для соблюдения норм социального дистанцирования. Прихожане располагаются на расстоянии 1,5 — 2 метра друг от друга. Если все желающие не помещаются внутри храма, то они молятся на улице. Как рассказал Иларион, для этого на прилегающей к храму территории также делается разметка.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что РПЦ рекомендовала православному духовенству призывать прихожан остаться дома в Страстную неделю и на Пасху в связи с распространением коронавирусной инфекции. До этого стало известно, что РПЦ разработала правила совершения треб для больных коронавирусом и верующих, находящихся на карантине.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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