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Рукописный текст песни The Beatles продали за 910 тысяч долларов

Рукописный текст песни The Beatles продали за 910 тысяч долларовФото: Jane Ross / Reuters

Текст песни The Beatles «Hey Jude», написанный Полом Маккартни, продали на американском аукционе Julien's Auctions за 910 тысяч долларов. Об этом сообщается на странице аукциона в Twitter.

Отмечается, что рукопись была написана Маккартни черным фломастером и использовалась для записи песни на студии. Изначально лот оценивался в 160-180 тысяч долларов.

Песня «Hey Jude» была написана в 1968 году. Пол Маккартни сочинил ее, чтобы утешить сына Джона Леннона Джулиана во время развода его родителей. В 1969 году композиция была номинирована на премию «Гремми» в категориях «Запись года», «Песня года» и «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой».

В 2017 году на торги был выставлен диск со сделанной Полом Маккартни демо-записью песни It's For You, датированной 1964 годом. Стартовая цена лота составляла 15 тысяч фунтов стерлингов (около 20 тысяч долларов). Песня была написана Полом Маккартни и Джоном Ленноном, но не вошла в репертуар The Beatles, и ее отдали певице Силле Блэк.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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