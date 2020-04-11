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Руперт Гринт впервые станет отцом

Руперт Гринт впервые станет отцом
Похоже, не за горами свадьба звезды «Гарри Поттера» и его избранницы Джорджии Грум. И тому есть веская причина — совсем скоро Джорджия станет мамой. Радостную новость подтвердил представитель пары.

Правда, источник попросил поклонников Руперта не тревожить его расспросами по поводу будущего отцовства, отметив, что он сам выйдет на связь, когда это понадобится. «Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят не нарушать их право на частную жизнь», — подчеркнул инсайдер.

К слову, Гринт и Грум встречаются уже около девяти лет. Год назад упорно ходили слухи о том, что влюбленные узаконили отношения в Лондоне. Поводом к возникновению подобных сплетен послужило якобы обручальное кольцо на пальце Джорджии. Правда, позже актер опроверг домыслы.


Напомним, Руперт проснулся знаменитым после выхода на экраны «Гарри Поттера». Всего на его счету более двух десяткой картин, среди которых числятся «Большой куш», «Дом с прислугой» и многие другие.

Фото: Getty Images

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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