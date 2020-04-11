Самбурская заявила о посходивших с ума «бабах известных мужиков»

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская заявила, что «бабы известных мужиков» посходили с ума, публично «закапывают» бывших возлюбленных и не думают о будущем своих детей. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Самбурской, ситуация выглядит забавно, когда девушки после всех обвинений возобновляют отношения. «Одна жалуется, что придется из дома в квартиру с детьми переезжать. Несчастная, кому-то вообще некуда идти», — отметила телеведущая. Она считает, что из личной жизни привыкли делать шоу: «Помер — в инстаграм, изменил — в инстаграм, толкнул — сказать в инстаграме, что *** (избил)».

Самбурская подчеркнула, что не оправдывает поведение мужчин, однако считает, что женщины могут не быть наивными и «ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет».

Ранее актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. «Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — сквозь слезы посмеялась она.