Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Самбурская заявила о посходивших с ума «бабах известных мужиков»

Самбурская заявила о посходивших с ума «бабах известных мужиков»Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актриса и телеведущая Анастасия Самбурская заявила, что «бабы известных мужиков» посходили с ума, публично «закапывают» бывших возлюбленных и не думают о будущем своих детей. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Самбурской, ситуация выглядит забавно, когда девушки после всех обвинений возобновляют отношения. «Одна жалуется, что придется из дома в квартиру с детьми переезжать. Несчастная, кому-то вообще некуда идти», — отметила телеведущая. Она считает, что из личной жизни привыкли делать шоу: «Помер — в инстаграм, изменил — в инстаграм, толкнул — сказать в инстаграме, что *** (избил)».

Самбурская подчеркнула, что не оправдывает поведение мужчин, однако считает, что женщины могут не быть наивными и «ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет».

Ранее актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. «Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — сквозь слезы посмеялась она.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции
Королева Елизавета II посвятила пасхальную речь самоизоляции
Венеция до карантина и сейчас — ужасающие фото пустых улиц
Венеция до карантина и сейчас — ужасающие фото пустых улиц
Самбурская заявила о посходивших с ума «бабах известных мужиков»
Самбурская заявила о посходивших с ума «бабах известных мужиков»
Дачич: Сербия не помнит такого масштаба экономической поддержки граждан
Дачич: Сербия не помнит такого масштаба экономической поддержки
В Лондоне от инсульта умер известный политолог Александр Некрасов
В Лондоне от инсульта умер известный политолог Александр Некрасов
Главврача Коммунарки и его коллег поблагодарили на концерте «Мы вместе»
Главврача Коммунарки и его коллег поблагодарили на концерте «Мы
В ЮАР число заражений коронавирусом достигло 2028
В ЮАР число заражений коронавирусом достигло 2028
"Это герои нашего времени": ведущие концерта "Мы вместе" поблагодарили российских врачей
"Это герои нашего времени": ведущие концерта "Мы вместе"
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
США вышли на первое место по числу умерших от коронавируса
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Саудовская Аравия начала колебаться по поводу сделки ОПЕК+
Саудовская Аравия начала колебаться по поводу сделки ОПЕК+

Топ на сегодня

Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Зараза как повод. США обвинили в использовании COVID против Асада
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Китай отправил в Россию медицинских специалистов для борьбы с COVID-19
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала дерматолог Людмила Смирнова
Как часто можно использовать антисептик для рук, рассказала
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек
В Германии число заболевших COVID-19 превысило 117 тысяч человек

Еще по теме

Самбурская продает свою одежду ради «пушистиков» и детей
Настасья Самбурская снова опубликовала в сеть «скандальные» фотографиии
Настасья Самбурская увлеклась боксом
Подстриженная «под мальчика» Самбурская появилась на публике