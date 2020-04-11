Самолет-гигант Ан-225 «Мрія» подключили к борьбе с коронавирусом: впечатляющее видео

Анастасия Иванова

Украина продолжает оказывать помощь европейским странам в борьбе с коронавирусом. Наша страна направляет транспортные самолеты для перевозки из Китая медицинского оборудования и средств защиты. В страдающую от пандемии Италию направили группу украинских медиков.

В субботу, 11 апреля, крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія», который недавно модернизировали, вылетел из международного аэродрома «Киев-Антонов-2» в аэропорт Тяньцзинь в Китай.

«Мрія» станет шестым самолетом (к существующим пяти самолетам Ан-124−100 «Руслан») авиакомпании «Авиалинии Антонова», которые задействованы в перевозке важных грузов для борьбы с COVID-19 в интересах НАТО и ЕС.

Напомним, после модернизации в компании «Антонов» опубликовали фото самолета «Мрія» с огромной медицинской маской.