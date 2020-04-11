Саша Артемова и Евгений Кузин купили квартиру бизнес-класса

Лидия Мартынова

С появлением на свет дочери звезды популярного реалити-шоу задумались о приобретении нового жилья. Недавно Саша Артемова и Евгений Кузин наконец-то осуществили давнюю мечту, став владельцами трехкомнатной квартиры бизнес-класса.

Саша рассказала подписчикам о крупной покупке и показала, как будет выглядеть ее новое семейное гнездышко.

«Я даже не знаю, как описать наше счастье. Поверить не могу в то, что мы покупаем еще одну квартиру. Ребята, мы так долго к этому шли и мечтали. Пишу вам, и сердце замирает, и улыбка с лица не сходит, и руки трясутся. Выбрали объект от жилищного комплекса «Румянцево-парк». Трехкомнатная квартира в доме бизнес-класса с лоджией, просторными окнами и с подземным паркингом. Правда, на паркинг нам немного не хватило, но чуть позже, очень надеюсь, приобретем», — поделилась Артемова.

Пока дом еще не сдан в эксплуатацию, и Саша с мужем и дочкой продолжают жить в двушке. Эту квартиру пара в дальнейшем не собирается продавать. «Будем сдавать, скорее всего», — призналась экс-участница «ДОМа-2» «СтарХиту».

Пока Саша не озвучивает стоимость нового жилья, да и смету на ремонт они с мужем еще не прикидывали. Хотя уже и так понятно: сумма выйдет немаленькая, ведь площадь апартаментов составляет около 76 квадратных метров.

Стоит ли говорить о том, что здесь есть все для комфортного проживания. Так что Артемова с нетерпением ждет переезда.

«Во дворе красивый ландшафтный дизайн, закрытая внутренняя территория с зоной барбекю, экологичные деревянные детские площадки, детские сады, школа, развитая инфраструктура, метро в шаговой доступности. Нашего застройщика очень хвалят на рынке. Друзья разбирают у них квартиры как горячие пирожки. И мы решили взять, сделав выгодное вложение для семьи», — подчеркнула звезда реалити.

Фото: личный архив