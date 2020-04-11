Саудовская Аравия начала колебаться по поводу сделки ОПЕК+

Вадим Карасев

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco опять отложила объявление официальных майских цен на нефть, хотя должна была сделать это еще 5 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее сразу несколько источников утверждали, что объявление состоится после утверждения сделки о сокращении добычи на заседании ОПЕК+, которое состоялось в четверг, 9 апреля.

Однако, как отмечает издание, королевство начало колебаться на фоне неопределенности в переговорах, что связано с позицией Мексики. От нее требуют сокращения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, но та согласна лишь на 100 тысяч.

Взять на себя часть обязательств Мексики — 250 тысяч баррелей — пообещал президент США Дональд Трамп. Но в каком формате договор может быть исполнен, неизвестно. Кроме того, страны ОПЕК и Россия ожидают существенного сокращения и от самих США. При этом стороны не согласны считать за него естественное снижение добычи по экономическим причинам, как хотят в Вашингтоне.

Попытки убедить Мексику продолжаются в субботу, 11 апреля. Состоявшая накануне встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки» не привела к каким-то решениям. По крайней мере, о новых обязательствах участников не сообщалось.

В формате ОПЕК+ стороны, 22 из 23 стран, договорились о снижении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, после — на 8 миллионов в течение полугода и на 6 миллионов в следующие 16 месяцев. Соглашение вступает в силу 1 мая.

В России переговоры по нефтяной сделке считают состоявшимися. Страна пойдет на максимальное снижение добычи относительно всех участников соглашения, если считать от мартовских уровней. При этом в Кремле отказались считать соглашение своим поражением, поскольку в результате него выиграют все страны.

Уровень цен на нефть Саудовской Аравии считаются ключевыми для региона, поскольку на них ориентируется остальные производители. После провала мартовской сделки королевство объявило о максимальных за 20 лет скидках, что было воспринято экспертами как попытки наказать Россию и выдавить ее с рынка.